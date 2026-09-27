ПАО «Соллерс» намерено перенести производство автобусов из Владивостока в Ульяновск

ПАО «Соллерс» намерено перевести выпуск автобусов с производственной площадки во Владивостоке на территорию Ульяновского автозавода. Об этом сообщил «Известиям» директор по технологическому развитию компании Виктор Зорников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Отмечаеися, что переезд запланирован на 2028 год. Председатель совета директоров компании Адиль Ширинов уточнил, что кузовные элементы транспортных средств будут производиться полностью в России. Ранее предприятие заявляло о планах выпускать до 1,5 тыс. единиц техники ежегодно.

Запуск производства состоялся во Владивостоке в сентябре 2024 года на базе бывшего завода Mazda. Выпускаемые модели представляют собой ребрендированные китайские автобусы Ankai.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2025 года на российском рынке было реализовано 35 автобусов модели Sollers SA9.

Андрей Сазонов