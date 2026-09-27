Минфин: система гарантирования вкладов в России с 2027 года будет расширена

С 1 января 2027 года систему гарантирования вкладов расширят на три новых вида страхования. Об этом заявил «РИА Новости» замминистра финансов России Иван Чебесков. В систему войдут договоры долевого страхования жизни, а также страхования жизни с гарантированной и с расчетной доходностью.

По словам господина Чебескова, размер покрытия при риске смерти составит 10 млн руб. на каждого застрахованного, а по другим рискам — 2,8 млн руб. Гарантирование будет действовать для договоров, заключенных после 1 января 2027 года, и для оформленных ранее договоров, если они продолжают действовать.