Минфин: система гарантирования вкладов в России с 2027 года будет расширена
С 1 января 2027 года систему гарантирования вкладов расширят на три новых вида страхования. Об этом заявил «РИА Новости» замминистра финансов России Иван Чебесков. В систему войдут договоры долевого страхования жизни, а также страхования жизни с гарантированной и с расчетной доходностью.
По словам господина Чебескова, размер покрытия при риске смерти составит 10 млн руб. на каждого застрахованного, а по другим рискам — 2,8 млн руб. Гарантирование будет действовать для договоров, заключенных после 1 января 2027 года, и для оформленных ранее договоров, если они продолжают действовать.
Государственная защита будет устроена по модели страхования вкладов и гарантий средств пенсионных накоплений, а администратором системы станет ГК АСВ. При этом она распространяется на страховую часть договоров, включая действующие договоры инвестиционного, накопительного и долевого страхования жизни, а не автоматически на весь финансовый результат продукта.
Продукты разделяются по уровню риска: массовому инвестору предназначено страхование с заранее известной доходностью, а квалифицированному — договор, в котором выплата привязана к активу, индексу или иному рыночному индикатору. В последнем случае при падении выбранного актива инвестор принимает на себя весь риск; долевое страхование также не предполагает гарантированной прибыли. По оценке страховщиков, сама практика гарантирования должна повысить доверие клиентов к страхованию жизни.