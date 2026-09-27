В России стартовали учения сил ОДКБ
В России начались учения сил ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон»
В России стартовали совместные командно-штабные и специальные учения стран ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Мероприятие прошло на полигоне Чебаркульский, сообщило Минобороны РФ.
В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, заместитель генсекретаря организации Мирлан Тургунбеков, а также руководители воинских контингентов и другие должностные лица. Генерал-полковник Сердюков отметил, что учения являются ключевым этапом подготовки в текущем году.
Три учения образуют единую цепочку подготовки коллективных сил ОДКБ: «Взаимодействие» связано с применением сил оперативного реагирования, «Поиск» — с работой разведывательных сил и средств, а «Эшелон» — с материально-техническим обеспечением. Поэтому проверяется не только способность подразделений действовать по единому замыслу, но и обеспечение их действий необходимыми ресурсами.
В 2023 году в рамках «Взаимодействия» отрабатывалось применение сил и средств коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации, а в 2025 году «Поиск» и «Эшелон» вновь относились соответственно к разведке и материально-техническому обеспечению КСОР.
Для выпуска 2026 года это означает проверку связки от получения разведывательной информации и принятия решения до действий коллективных сил и их снабжения.