В России стартовали учения сил ОДКБ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Три учения образуют единую цепочку подготовки коллективных сил ОДКБ: «Взаимодействие» связано с применением сил оперативного реагирования, «Поиск» — с работой разведывательных сил и средств, а «Эшелон» — с материально-техническим обеспечением. Поэтому проверяется не только способность подразделений действовать по единому замыслу, но и обеспечение их действий необходимыми ресурсами.

В 2023 году в рамках «Взаимодействия» отрабатывалось применение сил и средств коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации, а в 2025 году «Поиск» и «Эшелон» вновь относились соответственно к разведке и материально-техническому обеспечению КСОР.

Для выпуска 2026 года это означает проверку связки от получения разведывательной информации и принятия решения до действий коллективных сил и их снабжения.