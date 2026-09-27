В России анонсировали пересмотр правил возврата товаров с маркетплейсов
Глава ЦСР Смелов: правила возврата товаров на маркетплейсах планируют изменить
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов заявил «РИА Новости», что правила возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах, могут пересмотреть. По его словам, продавцы слишком часто сталкиваются с возвратами товаров без недостатков.
Господин Смелов назвал необходимой точечную корректировку законодательства о защите прав потребителей. Он предложил ограничить возврат отдельных категорий, которые нельзя свободно возвращать и в обычной рознице, в том числе продуктов питания и лекарств. Для парфюмерии, косметики, электроники и ряда других товаров, по мнению главы ЦСР, порядок возврата следует приблизить к правилам традиционной торговли после осмотра товара и подтверждения его получения. Он также предложил сделать контроль возвратов прозрачнее для продавцов и сообщил, что правительство могут наделить правом определять категории товаров с особым порядком возврата и отказа от покупки.
«Насколько мне известно, донастройка законодательства будет, — сказал глава ЦСР. — Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата». Он добавил, что «есть запрос рынка и есть реакция на него».
По состоянию на февраль 2026 года при дистанционной покупке качественного товара покупатель мог отказаться от него в течение семи дней при сохранении товарного вида; перечень невозвратных товаров для обычной торговли на такие покупки не распространялся. При этом закон не закреплял конкретные место и способ возврата, поэтому продавец мог установить порядок, при котором расходы на передачу товара обратно оказывались несоразмерными его цене, а право на отказ — фактически декларативным.
Передача правительству полномочий устанавливать особые режимы означает, что условия возврата могут зависеть от категории товара, а не только от общего правила для онлайн-покупок. Практическое ограничение такого подхода — стоимость обратной доставки: в феврале 2026 года ее оценивали в 200–300 руб. в Москве и 1–2 тыс. руб. для жителей удаленных регионов; дополнительным источником споров может стать субъективная оценка состояния вещи курьером или сотрудником пункта выдачи.