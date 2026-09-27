В России анонсировали пересмотр правил возврата товаров с маркетплейсов

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов заявил «РИА Новости», что правила возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах, могут пересмотреть. По его словам, продавцы слишком часто сталкиваются с возвратами товаров без недостатков.

Господин Смелов назвал необходимой точечную корректировку законодательства о защите прав потребителей. Он предложил ограничить возврат отдельных категорий, которые нельзя свободно возвращать и в обычной рознице, в том числе продуктов питания и лекарств. Для парфюмерии, косметики, электроники и ряда других товаров, по мнению главы ЦСР, порядок возврата следует приблизить к правилам традиционной торговли после осмотра товара и подтверждения его получения. Он также предложил сделать контроль возвратов прозрачнее для продавцов и сообщил, что правительство могут наделить правом определять категории товаров с особым порядком возврата и отказа от покупки.

«Насколько мне известно, донастройка законодательства будет, — сказал глава ЦСР. — Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата». Он добавил, что «есть запрос рынка и есть реакция на него».