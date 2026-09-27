Лидеры оппозиции в Израиле договорились бороться с Нетаньяху единым фронтом

Шесть оппозиционных партий Израиля подписали соглашение о создании единого предвыборного блока для борьбы с правящей коалицией Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказал лидер оппозиции в Кнессете, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид в X.

Помимо главы «Еш Атид», документ подписали лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, глава партии «Беяхад» и бывший премьер-министр Нафтали Беннет, руководитель партии «Яшар!» Гади Айзенкот и лидер партии «Демократы» Яир Голан. Политики обязались не действовать в ущерб какой-либо из партий-партнеров, разработать план будущих реформ, а также без промедления совместно сформировать правительство после выборов.

Среди планируемых реформ — создание комиссии по расследованию нападения «Хамас» 7 октября, ограничение срока полномочий премьер-министра, конституционная реформа и распространение призыва в армию на ультраортодоксальных иудеев.

«Хотя между нами есть идеологические разногласия, наша общая цель — создание правительства исправления и возрождения, правительства сионистского и преданного государству. Поэтому мы обязаны действовать вместе», — отметил господин Лапид.

Выборы в Кнессет (израильский парламент) состоятся 27 октября. Нынешнее правительство Израиля во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Правящая коалиция из шести партий, которую возглавляет господин Нетаньяху, сейчас контролирует в парламенте 64 мандата. У участвующих в соглашении оппозиционных партий 34 места.