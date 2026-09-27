Бургерные не вызывают аппетита

В крупных российских городах перестали открывать новые бургерные. А в Москве, где сосредоточена треть заведений в стране, их количество и вовсе сократилось на 3%, следует из данных «2ГИС». Среди лидеров падения — Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Там число точек уменьшилось на 14% и 13% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

При этом еще в прошлом году сегмент бургерных активно развивался. По всей стране количество таких заведений увеличилось почти в полтора раза. Клиентов с тех пор стало меньше и выручка заметно снизилась, рассказал “Ъ FM” владелец бургерной в Березниках Виктор:

«У нас город не миллионник, но, думаю, симптомы одни и те же у всех. В частности, есть проблемы из-за огромного снижения покупательной способности населения. То есть у нас все было неплохо в 2025-м, а в этом году выручка упала примерно в 1,7 раза. Это довольно ощутимо. И такая ситуация не только у нас.

Я пообщался с коллегами, они наблюдают точно такую же тенденцию. Вообще никакие инструменты не работают: ни реклама, ни новые позиции в меню. Конкуренции тоже особой нет, каждый занял свою нишу, и у всех колоссальная просадка. Тут только нужно общий экономический фон уже улучшать. Для того чтобы развиваться, нужно брать кредиты, а из-за высокой ключевой ставки это делать невозможно.

Кроме того, в этот сегмент пытаются зайти "Пятерочка", "Магнит", они выделяют фудкорнеры у себя в торговых точках. Весной была агрессивная стратегия. У них же есть отдел со своей выпечкой, и они очень сильно демпинговали. Это тоже повлияло. Но именно в категории бургеров я не вижу у них какого-то успеха. Но, допустим, раньше ребенку в школу дали деньги, и на них он купил картошку фри и бургер, то сейчас идет за булочкой. Все сократили свои необязательные расходы».

После периода бурного роста стагнация в сегменте бургерных закономерна, считают эксперты рынка общепита. Такие заведения долго казались несложным вариантом ресторанного бизнеса. Однако на практике предприниматели столкнулись с высокими зарплатными ожиданиями и непредвиденными расходами из-за подорожания мяса и аренды, пишут «Ведомости».

В Москве ситуацию усугубляют дефицит коммерческой недвижимости и жесткая конкуренция. В итоге крупные игроки наращивают свою долю, вытесняя малый бизнес, пояснил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Для рынка общественного питания сейчас сформировались очень серьезные вызовы, которые в первую очередь сфокусировались в объектах несетевого сегмента либо небольших локальных сетей. Крупнейшие игроки — "Вкусно и точка", Burger King — наращивают количество объектов, выходят в новые регионы и чувствуют себя уверенно, в том числе и с точки зрения сопоставимых продаж на один объект (like-for-like). Кроме того, сейчас им удается оптимизировать закупочную политику. За счет расширения ассортимента и эффективных маркетинговых коммуникаций они в целом перетягивают клиентскую базу как раз у своих конкурентов.

При этом второй серьезный вызов, конечно, связан с ситуацией в торговых центрах. Потому что посещаемость ряда ТЦ ухудшается. Это в том числе бьет по фудкортам, где также внутри усиливается конкуренция, и которую, конечно, выигрывают лидеры рынка.

В целом мы ожидаем, что во втором полугодии 2026 года тренд сохранится: усиливается консолидация рынка, доля крупнейших игроков продолжит расти.

Разница в конкурентоспособности, показателях трафика, чека и маржинальности между крупнейшими сетями и, скажем так, малыми игроками и несетевым сегментом, будет усиливаться».

В первой половине 2026-го доля общепита выросла в каждом пятом торговом центре России в среднем на 20%, заявляли в профильной ассоциации. При этом главным источником выручки для владельцев такой недвижимости остаются магазины одежды.

Ангелина Зотина