В РСХБ допустили рост агротуристического потока в Удмуртию на 25% в этом году

Более 887 тыс. ночевок совершили туристы в гостиницах, кемпингах, на турбазах и в других средствах размещения в сельской местности Удмуртии за год. Поток на агрообъекты в республике в 2025 году увеличился на 10-15% — до 251 тыс. человек, а по итогам 2026-го может прибавить еще 20-25%. Это один из самых сильных прогнозов в ПФО, рассказали эксперты Россельхозбанка (РСХБ) в рамках «Школы агротуризма» в Кирове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Всего в округе работает около 400 фермерских хозяйств, сельских усадеб и экопарков, где гостям предлагают дегустации, мастер-классы и знакомство с сельскохозяйственным производством. По оценкам экспертов РСХБ, туристическое направление пока развивают лишь 5–7% крестьянских фермерских хозяйств округа»,— говорится в сообщении.

Прием гостей дополнительно приносит хозяйствам до 15% выручки, крупным проектам с размещением — до 25%. В целом по России к 2030 году РСХБ прогнозирует рост рынка агротуризма до 30 млрд руб. при числе путешествий до 6–7 млн поездок в год.