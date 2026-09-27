Группа школьников из Ульяновской области отправилась в Белоруссию

даренные дети из Ульяновской области отправились в образовательную поездку в Белоруссию. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По словам главы региона, это одно из направлений нашего сотрудничества с братской республикой. Совместный проект реализуется второй раз. В прошлом году ульяновские школьники побывали в Москве, Минске и Бресте. В этом году маршрут начнется также с российской столицы , потом ребята побывают в Гомеле и Минске.

Андрей Сазонов