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Группа школьников из Ульяновской области отправилась в Белоруссию

даренные дети из Ульяновской области отправились в образовательную поездку в Белоруссию. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем канале в Max.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По словам главы региона, это одно из направлений нашего сотрудничества с братской республикой. Совместный проект реализуется второй раз. В прошлом году ульяновские школьники побывали в Москве, Минске и Бресте. В этом году маршрут начнется также с российской столицы , потом ребята побывают в Гомеле и Минске.

Андрей Сазонов