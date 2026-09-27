Папы и Франция

Отношения Франции с папством никогда не были простыми — скорее семейными, то есть с любовью, обидами и постоянными попытками выяснить, кто здесь главный. Важнейшей вехой стало Авиньонское пленение пап: в 1309 году Климент V перенес папскую резиденцию в Авиньон, и почти 70 лет папы жили вне Рима. Все семь пап этого периода были французами, а влияние французской короны на папство стало настолько заметным, что Вечный город утратил статус центра церковной власти.

В 1377 году Григорий XI вернул папский престол в Рим, но началась Великая западная схизма — появились два, а затем и три папы одновременно, и европейским монархам пришлось выбирать, кому руководить церковью. У Франсуа Рабле в XVI веке папа становится персонажем сатиры, в «Гаргантюа и Пантагрюэле» появляются папеманы и папефиги — фанатичные поклонники понтифика и те, кто относится к нему с куда меньшим почтением.

Дальше отношения только усложнялись: французские короли все настойчивее отстаивали собственное право вмешиваться в церковные дела, а Наполеон спустя столетия вообще решил, что папу можно привезти в Париж и объяснить ему правила поведения. Пий VII короновал Бонапарта в 1804 году, корону император надел сам, а вскоре сделал папу своим пленником. В XX веке Франция закрепила уже собственную модель отношений с церковью вплоть до развода и раздела имущества — светское государство по закону 1905 года. Поэтому нынешняя встреча Парижа и Рима — очередная глава длинного романа, в котором стороны постоянно выясняют границы своих полномочий, но почему-то никак не могут обойтись друг без друга.