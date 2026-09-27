В России обновят стандарт работы детских садов «для укрепления связи с семьей»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл усиления связи детского сада с семьей — в переходе от разовых собраний к системной работе с родителями. Согласно программе, описанной в апреле 2025 года, сотрудники детских садов должны выбирать формы и методы просвещения, планировать эту работу, давать семьям квалифицированные советы и формировать единое понимание подходов к развитию ребенка.

Для такой схемы требуется выделенный и подготовленный специалист, пользующийся авторитетом у родителей: эксперт отдельно предупреждала, что просвещение нельзя перекладывать на перегруженного воспитателя после рабочего дня. В феврале 2026 года министр также говорил о подготовке единого цифрового ресурса для педагогов и родителей с материалами о возрастных особенностях детей и их учете в семейном воспитании; в программе для педагогов предусмотрены темы семейных ценностей, прав ребенка, воспитания и ответы на частые вопросы родителей.