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В России обновят стандарт работы детских садов «для укрепления связи с семьей»

Кравцов: Минпросвещения РФ обновит стандарт работы детских садов

Минпросвещения обновит федеральный государственный образовательный стандарт и федеральную программу дошкольного образования. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Готовим обновление ... для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач, — сказал министр. — Это главное условие защиты будущего наших детей».

По мнению господина Кравцова, дошкольное учреждение должно быть пространством воспитания, а не только местом подготовки к школе. Он убежден в том, что «знакомство с родной культурой... нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл усиления связи детского сада с семьей — в переходе от разовых собраний к системной работе с родителями. Согласно программе, описанной в апреле 2025 года, сотрудники детских садов должны выбирать формы и методы просвещения, планировать эту работу, давать семьям квалифицированные советы и формировать единое понимание подходов к развитию ребенка.

Для такой схемы требуется выделенный и подготовленный специалист, пользующийся авторитетом у родителей: эксперт отдельно предупреждала, что просвещение нельзя перекладывать на перегруженного воспитателя после рабочего дня. В феврале 2026 года министр также говорил о подготовке единого цифрового ресурса для педагогов и родителей с материалами о возрастных особенностях детей и их учете в семейном воспитании; в программе для педагогов предусмотрены темы семейных ценностей, прав ребенка, воспитания и ответы на частые вопросы родителей.

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