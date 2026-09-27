Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых россиян

Минздрав России утвердил обновленный клинический стандарт оказания помощи взрослым пациентам с депрессивными расстройствами. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно новым требованиям, каждый пациент должен пройти комплексное обследование у специалистов нескольких профилей. В перечень вошли консультации невролога, офтальмолога, терапевта, уролога и акушера-гинеколога, а также медицинского психолога.

Лабораторная диагностика расширена и теперь включает развернутый анализ крови, биохимические показатели, оценку липидного обмена и общий анализ мочи. Дополнительно предусмотрено тестирование на гепатиты B и C, ВИЧ-инфекцию и сифилис.

В список терапевтических процедур добавлены методы аппаратного воздействия. Речь идет об электропунктуре, электронейростимуляции головного мозга, акупунктуре токами высокой частоты и транскраниальной магнитной стимуляции. Также в стандарт включены такие процедуры, как плазмаферез, гипоксическое воздействие и внутривенное облучение крови.

При этом из перечня лекарств для лечения депрессии исключили промазин, хлорпротиксен, тиоридазин, оланзапин и имипрамин.