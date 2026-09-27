Минздрав утвердил новый стандарт лечения депрессии у взрослых россиян
Минздрав России утвердил обновленный клинический стандарт оказания помощи взрослым пациентам с депрессивными расстройствами. Документ опубликован на портале правовых актов.
Согласно новым требованиям, каждый пациент должен пройти комплексное обследование у специалистов нескольких профилей. В перечень вошли консультации невролога, офтальмолога, терапевта, уролога и акушера-гинеколога, а также медицинского психолога.
Лабораторная диагностика расширена и теперь включает развернутый анализ крови, биохимические показатели, оценку липидного обмена и общий анализ мочи. Дополнительно предусмотрено тестирование на гепатиты B и C, ВИЧ-инфекцию и сифилис.
В список терапевтических процедур добавлены методы аппаратного воздействия. Речь идет об электропунктуре, электронейростимуляции головного мозга, акупунктуре токами высокой частоты и транскраниальной магнитной стимуляции. Также в стандарт включены такие процедуры, как плазмаферез, гипоксическое воздействие и внутривенное облучение крови.
При этом из перечня лекарств для лечения депрессии исключили промазин, хлорпротиксен, тиоридазин, оланзапин и имипрамин.
Главное изменение — помощь перестает ограничиваться острым периодом от постановки диагноза до первого эффекта от лечения. Новый порядок рассчитан на весь год: помимо 13 повторных приемов предусмотрены три обязательных диспансерных осмотра психиатра, что создает отдельный этап наблюдения после улучшения состояния и учитывает риск возвращения депрессивных эпизодов.
Диагностика и лечение теперь предполагают контроль не только исходного состояния, но и безопасности терапии в процессе ее проведения. Для этого предусмотрены анализы крови и мочи непосредственно во время лечения; пациент получает не только курс терапии, но и дополнительные осмотры для дальнейшего наблюдения.