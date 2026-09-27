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Путин поздравил Бердымухамедова с днем независимости Туркменистана

Президент России Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем независимости Туркменистана. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева) на встрече с Владимиром Путиным. 2022 год

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева) на встрече с Владимиром Путиным. 2022 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева) на встрече с Владимиром Путиным. 2022 год

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский президент заявил, что последовательная «политика позитивного нейтралитета» Ашхабада способствует безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул важность углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном. «Мы, разумеется, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему упрочению всего комплекса двусторонних связей на благо наших дружественных народов», — отметил российский президент.

Отдельное поздравление Владимир Путин направил бывшему президенту, получившему в 2023 году статус национального лидера туркменского народа, Гурбангулы Бердымухамедову. В сообщении президент России также отметил важность «курса позитивного нейтралитета» и стратегического партнерства между странами, а также выразил надежду на плодотворное двустороннее сотрудничество. Владимир Путин пожелал народу Туркменистана «мира и процветания».

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