Имущество экс-главы Горнозаводска, погибшего на СВО, оценили в 27,2 млн рублей

Финансовый управляющий скончавшегося бывшего главы Горнозаводского округа Прикамья Александра Афанасьева провела оценку имущества должника и определила начальную цену продажи имущества. Согласно документу, опубликованному на «Федресурсе», по результатам проведения описи было выявлено порядка семи объектов недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Горнозаводского округа Фото: администрация Горнозаводского округа

Речь идет о трех нежилых зданиях 519 кв. м, 241 кв. м и 1,4 тыс. кв м, жилое помещение 53 кв. м и земельный участок 1,7 тыс. кв. м. В рамках дополнительной оценки имущества были обнаружены 1/2 доли жилого дома площадью 119,1 кв. м и 1/2 доли земельного участка по тому же адресу. Все объекты недвижимости расположены в Горнозаводске. Общая начальная цена продажи составит 27,2 млн руб.

Александр Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района, а затем и округа почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд приговорил чиновника к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. В декабре того же года господин Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. По данным местных СМИ, он был командиром штурмового подразделения. В начале 2025 года он пропал без вести, позже было объявлено о его гибели. 15 ноября экс-глава был похоронен в Горнозаводском округе. Весной этого года Арбитражный суд Пермского края посмертно был признан банкротом. На сайте ФССП России содержится информация об исполнительных производствах в отношении господина Афанасьева на сумму свыше 12,1 млн руб.