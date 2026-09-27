В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один человек

В Белгородской области при ударах ВСУ за прошедшие сутки погиб один человек, семь получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

Как уточнил господин Шуваев, погибший был жителем Грайворонского округа. Пострадали люди в Борисовском, Грайворонском, Прохоровском и Шебекинском муниципалитетах. Трое пострадавших продолжают лечение в больницах, отметил врио губернатора.

Всего за сутки ВСУ провели 10 обстрелов Белгородской области с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Еще шесть раз украинские военные сбросили взрывные устройства с БПЛА. Силы ПВО России уничтожили над регионом 106 беспилотников ВСУ.