Неизвестные расстреляли из автоматов посетителей бара в ЮАР

Вооруженные автоматами люди открыли стрельбу в баре в поселке Ведела к западу от Йоханнесбурга. По меньшей мере 17 человек погибли и 15 получили ранения, сообщает пресс-служба южноафриканской полиции.

Инцидент произошел в субботу около 21:30 по местному времени (22:30 мск). Около восьми человек расстреляли людей сначала снаружи, а затем внутри заведения. Как сообщается, они были вооружены автоматами АК-47 и пистолетами.

«По имеющимся данным, нападавшие обыскали некоторых посетителей и забрали у них мобильные телефоны», — отметили в полиции. Однако там подчеркнули, что мотив нападения пока не установлен. После атаки злоумышленники скрылись на двух автомобилях.

Полиция объявила восемь нападавших в розыск, их личности пока не установлены. Пострадавших доставили в больницу.