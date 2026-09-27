Неизвестные расстреляли из автоматов посетителей бара в ЮАР
При стрельбе в баре в ЮАР погибли 17 человек
Вооруженные автоматами люди открыли стрельбу в баре в поселке Ведела к западу от Йоханнесбурга. По меньшей мере 17 человек погибли и 15 получили ранения, сообщает пресс-служба южноафриканской полиции.
Инцидент произошел в субботу около 21:30 по местному времени (22:30 мск). Около восьми человек расстреляли людей сначала снаружи, а затем внутри заведения. Как сообщается, они были вооружены автоматами АК-47 и пистолетами.
«По имеющимся данным, нападавшие обыскали некоторых посетителей и забрали у них мобильные телефоны», — отметили в полиции. Однако там подчеркнули, что мотив нападения пока не установлен. После атаки злоумышленники скрылись на двух автомобилях.
Полиция объявила восемь нападавших в розыск, их личности пока не установлены. Пострадавших доставили в больницу.
В ЮАР наблюдается один из самых высоких в мире уровней преступности с применением насилия, при этом на 62 миллиона населения ежегодно приходится около 20 тысяч убийств. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в этом году объявил о введении вооруженных сил в города для поддержки полиции в борьбе с организованной преступностью.
В сентябре 2026 года полиция ЮАР сообщила о стрельбе на домашней вечеринке в Квамахуте, где погибли 11 человек. В июне 2026 года в пригороде Йоханнесбурга Кливленде в результате стрельбы погибли 12 человек.