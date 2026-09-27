Главные анонсы 28 сентября — 4 октября

28 сентября, понедельник

В Бока-Чика (США) запланирован запуск космического корабля Starship для первого полноценного тестового орбитального полета вокруг Земли.

29 сентября, вторник

В Москве начнется седьмая сессия Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС).

В Хиве (Узбекистан) начнется IV Узбекско-белорусский межпарламентский форум.

30 сентября, среда

В Ираке завершится миссия международной коалиции под командованием США.

В Душанбе (Таджикистан) начнется заседание Совета министров внутренних дел государств—участников СНГ.

В Милуоки (США) начнется совещание министров торговли стран G20.

1 октября, четверг

В Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства.

В Ашхабаде откроется Международный инвестиционный форум Turkmenistan Investment Forum 2026.

В Екатеринбурге начнется XXXVII Открытый международный фестиваль документального кино «Россия».

2 октября, пятница

В Минске состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием председателя правительства России Михаила Мишустина.

3 октября, суббота

В Москве в спортивном комплексе «Лужники» пройдет празднование «Дня воссоединения», приуроченный к годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

В Латвии пройдут выбор в сейм (парламент).

4 октября, воскресенье

В Боснии и Герцеговине пройдут всеобщие выборы, на которых будет определен состав коллективного президиума страны, а также состав общегосударственного парламента и региональных органов власти.

В Бразилии состоятся выборы президента, вице-президента, сенаторов и депутатов парламента, а также глав регионов.