В Квебеке разбился вертолет

В провинции Квебек упал вертолет, погибли четыре человека. Крушение произошло в 55 км к юго-востоку от Монреаля, передает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

Падение вертолета произошло около 14:30 по местному времени (21:30 мск). К моменту прибытия экстренных служб вертолет был охвачен огнем. Все, кто был на борту, погибли, сообщила представитель полиции Брижит Дорсенвиль.

По предварительным данным, у вертолета возникли проблемы почти сразу после взлета, из-за чего он упал неподалеку от места отправления. По предварительной информации, борт был частным. Личности погибших и точный маршрут пока не разглашаются. Пожар на месте падения уже ликвидирован. Расследование происшествия передано отделу по расследованию тяжких преступлений полиции Квебека.