Продавец лодочной базы в Перми снизил ее стоимость в три раза

Стоимость лодочной базы «Бухта капитанов» снизилась со 170 до 55 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. Объект расположен в районе КамГЭС, вблизи железнодорожной стации Молодежная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Сама база имеет здание площадью почти 500 кв. м. Помимо основного здания имеется ангар для ремонта лодок, тельфер на 5 тонн. Вместе со зданием продается земля общей площадью 74,2 сотки. Отмечается, что береговая линия площадью 22,7 сотки находится в аренде, также в аренде акватория. База укомплектована заправкой. База была выставлена на продажу в мае этого года за 170 млн руб.

Согласно данным Rusprofile, пермское ООО «Бухта капитанов» на 100% принадлежит Антону Шайхутдинову, сыну бывшего замначальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа «Газпрома» Александра Шайхутдинова. Господин Шайхутдинов владеет 53,5% долей ООО «Новый Север ЛПК». Организация производит и продает хвойный пиломатериал, щепу и биотопливо (паллеты, брикеты). Кроме того, Антон Шайхутдинов выступает учредителем десяти ООО, в том числе «Высокотехнологические разработки», занимающегося строительством прогулочных и спортивных судов, «Инновационные технологические системы» в сфере обработки металлических изделий, а также «Мегапаскаль», центра культуры жизни «Жива» и других.

Выручка ООО «Бухта капитанов» в 2025 году — 4,8 млн руб., чистый убыток — 1,2 млн руб.