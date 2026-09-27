INSA: популярность партии Мерца опустилась ниже 20%
Рейтинг блока ХДС/ХСС, председателем которого является канцлер Германии Фридрих Мерц, опустился до 19% согласно опросу института INSA для Bild am Sonntag. Потеряв очередной процентный пункт, блок теперь отстает от лидирующей «Альтернативы для Германии» (АдГ) на 10 процентных пунктов. Для объединения это антирекорд в исследованиях INSA за текущий созыв.
СДПГ и «Зеленые» прибавили по одному пункту, поднявшись до 14% и 15% соответственно. В то же время «Левые» опустились до 10%, либералы из «Свободной демократической партии» упали до 4%, а «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) сохранил прежние 3%.
Исследование проводилось с 21 по 25 сентября среди 1203 респондентов. По данным социологов, погрешность результатов не превышает 2,9 п. п.
Ранее показатели ХДС/ХСС упали до исторического минимума и в опросе YouGov — там в поддержку блока высказались лишь 18%. В рейтинге этой исследовательской организации АдГ также набрала 29%.
Для Фридриха Мерца результат означает усиление давления одновременно на правительство и партийное руководство. 7 сентября он признавал, что его личный рейтинг, опускавшийся в отдельных опросах до 9%, уже серьезно сказывается на положении кабинета и ХДС/ХСС.
Ключевой механизм связан с оценкой работы власти: чем больше людей считают ситуацию в Германии неблагоприятной, недовольны правительством и воспринимают собственное положение как несправедливое, тем охотнее они поддерживают АдГ. В октябре 2025 года ряд политиков ХДС также предупреждал, что отказ от сотрудничества с АдГ способен усиливать ее, тогда как христианские демократы теряют позиции.
Рост правых настроений в Германии фиксировался еще на фоне миграционного кризиса 2015 года и заметно усилился после выборов в Бундестаг в феврале 2025 года. Поэтому нынешний расклад накладывается на уже сформировавшийся фон конкуренции ХДС/ХСС с АдГ, а не существует отдельно от него.