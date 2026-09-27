INSA: популярность партии Мерца опустилась ниже 20%

Рейтинг блока ХДС/ХСС, председателем которого является канцлер Германии Фридрих Мерц, опустился до 19% согласно опросу института INSA для Bild am Sonntag. Потеряв очередной процентный пункт, блок теперь отстает от лидирующей «Альтернативы для Германии» (АдГ) на 10 процентных пунктов. Для объединения это антирекорд в исследованиях INSA за текущий созыв.

СДПГ и «Зеленые» прибавили по одному пункту, поднявшись до 14% и 15% соответственно. В то же время «Левые» опустились до 10%, либералы из «Свободной демократической партии» упали до 4%, а «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) сохранил прежние 3%.

Исследование проводилось с 21 по 25 сентября среди 1203 респондентов. По данным социологов, погрешность результатов не превышает 2,9 п. п.

Ранее показатели ХДС/ХСС упали до исторического минимума и в опросе YouGov — там в поддержку блока высказались лишь 18%. В рейтинге этой исследовательской организации АдГ также набрала 29%.