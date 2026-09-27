При взрыве в центре Афин погибли туристы из США и пожилая пара

При обрушении жилого дома, которое произошло в центре Афин 25 сентября, погибли шесть человек, сообщил пресс-секретарь пожарной службы Василис Ватракояннис на брифинге. Их тела из-под обломков достали спасатели.

Среди погибших — пожилая пара, которая жила в одной из квартир, и четыре туриста из США, которые останавливались в другой. Туристы должны были вылетать из Афин в день происшествия, сообщает Reuters.

Министр по делам защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис сообщил телеканалу Skai, что причиной взрыва могла послужить утечка газа. Уничтоженное взрывом здание находилось в районе Плака, неподалеку от Акрополя и храма Зевса. Повреждения получили близлежащие дома, магазины и автомобили, а обломки и битое стекло разлетелись на расстояние до трех кварталов, отмечает агентство.