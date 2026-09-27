CNN: Трамп вызвал недовольство в Пекине из-за освещения визита Си Цзиньпина

Срыв полноценного медиаосвещения первого за 11 лет государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США вызвал серьезное недовольство китайской делегации. Об этом сообщает CNN.

Причиной скандала стало решение президента США Дональда Трампа лишить аккредитации журналистов CNN, MS NOW и Politico, обвинив их в распространении «фейковых новостей». В знак солидарности с коллегами ведущие американские телевещатели приостановили работу в пуле Белого дома. Торжественные мероприятия первого дня саммита, которые задумывались как масштабная демонстрация дипломатического триумфа, прошли практически без видеотрансляций.

Ситуация вызвала глубокое разочарование у китайской делегации, которая рассчитывала использовать американские телеэфиры для демонстрации международного влияния Пекина, сообщает CNN. Советник МИД Китая У Синьбо выразил сожаление, что до американской публики дошло так мало видеокадров. «Это могло бы помочь улучшить атмосферу в американо-китайских отношениях»,— сказал он.

В администрации США обвинили журналистов в «детском бойкоте» и заявили об интересе аудитории к трансляциям в новых медиа. При этом, по данным телеканала, сам господин Трамп в частных разговорах признал недовольство произошедшим и выражал желание вернуть ТВ-пул.

Поездка Си Цзиньпина в Вашингтон стала первым за 11 лет государственным визитом китайского лидера в Соединенные Штаты. Руководители двух стран провели официальные переговоры в Белом доме и приняли участие в торжественных церемониях.