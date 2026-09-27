CNN: Трамп вызвал недовольство в Пекине из-за освещения визита Си Цзиньпина
Срыв полноценного медиаосвещения первого за 11 лет государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США вызвал серьезное недовольство китайской делегации. Об этом сообщает CNN.
Причиной скандала стало решение президента США Дональда Трампа лишить аккредитации журналистов CNN, MS NOW и Politico, обвинив их в распространении «фейковых новостей». В знак солидарности с коллегами ведущие американские телевещатели приостановили работу в пуле Белого дома. Торжественные мероприятия первого дня саммита, которые задумывались как масштабная демонстрация дипломатического триумфа, прошли практически без видеотрансляций.
Ситуация вызвала глубокое разочарование у китайской делегации, которая рассчитывала использовать американские телеэфиры для демонстрации международного влияния Пекина, сообщает CNN. Советник МИД Китая У Синьбо выразил сожаление, что до американской публики дошло так мало видеокадров. «Это могло бы помочь улучшить атмосферу в американо-китайских отношениях»,— сказал он.
В администрации США обвинили журналистов в «детском бойкоте» и заявили об интересе аудитории к трансляциям в новых медиа. При этом, по данным телеканала, сам господин Трамп в частных разговорах признал недовольство произошедшим и выражал желание вернуть ТВ-пул.
Поездка Си Цзиньпина в Вашингтон стала первым за 11 лет государственным визитом китайского лидера в Соединенные Штаты. Руководители двух стран провели официальные переговоры в Белом доме и приняли участие в торжественных церемониях.
Телевизионный пул Белого дома — это не только система аккредитаций, но и техническая инфраструктура трансляций: пять сетей, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC, работают по ротации, а их сотрудники обеспечивают звук на мероприятиях. Поэтому при отказе пула от работы пресс-служба может распространить видеозапись, но она будет идти без звука, что фактически лишает церемонии привычного телевизионного формата.
24 сентября окружной суд на 14 дней запретил чиновникам ограничивать доступ журналистов в Белый дом. Судья Тим Келли отверг ссылку администрации на национальную безопасность и отметил, что Белый дом, по всей видимости, не дал затронутым СМИ реальной возможности оспорить решение.
Подобные споры возникали у администрации Дональда Трампа и в его первый президентский срок: после аннулирования аккредитации Джима Акосты из CNN и Брайана Карема, а также отстранений Кейтлан Коллинз доступ журналистов восстанавливали по итогам переговоров или судебных разбирательств. Нынешний конфликт поэтому затрагивает не только освещение отдельного мероприятия, но и установленный порядок допуска прессы к работе в Белом доме.