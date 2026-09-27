В Москве открыли памятник Тиграну Кеосаяну в годовщину его смерти

Режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну открыли памятник в Москве на Кунцевском кладбище. Его установили рядом с могилами его отца и брата.

Мемориал сделан в виде режиссерского кресла: на нем лежит сценарий фильма Кеосаяна «Бессмертные», а на спинку накинута куртка. Вдова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, назвала скульптуру одним из трех памятников режиссеру, передает ТАСС.

Вторым памятником, по ее словам, стала учрежденная премия имени Тиграна Кеосаяна. Третьим памятником госпожа Симоньян назвала свою новую книгу «Непервая любовь: исповедь горя и радости». Журналистка сообщила, что вчера произведение читали на поминках.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. Госпожа Симоньян сообщала, у супруга были серьезные проблемы с сердцем. У пары, поженившейся в марте 2022 года, трое детей.