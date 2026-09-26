Ливия восстановила работу нефтепровода Эш-Шарара — Эз-Завия

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) возобновила работу клапана на нефтепроводе от месторождения Эш-Шарара до порта Эз-Завия. Перекачка сырой нефти восстановлена, а объем поставок постепенно возвращается к прежнему уровню, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению NOC, 22 сентября сотрудники Охраны нефтяных объектов (Petroleum Facilities Guard) перекрыли клапан на нефтепроводе. Они требовали выплатить задолженности по зарплате.

Как пишет Reuters, за пять дней приостановки работы компания потеряла около $95 млн. За это время NOC могла бы произвести около 924 тыс. баррелей нефти. Нефтяное месторождение Эш-Шарара — крупнейшее в Ливии. За последние годы его работу несколько раз приостанавливали из-за забастовок и технических перебоев.