Ливия восстановила работу нефтепровода Эш-Шарара — Эз-Завия
Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) возобновила работу клапана на нефтепроводе от месторождения Эш-Шарара до порта Эз-Завия. Перекачка сырой нефти восстановлена, а объем поставок постепенно возвращается к прежнему уровню, сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению NOC, 22 сентября сотрудники Охраны нефтяных объектов (Petroleum Facilities Guard) перекрыли клапан на нефтепроводе. Они требовали выплатить задолженности по зарплате.
Как пишет Reuters, за пять дней приостановки работы компания потеряла около $95 млн. За это время NOC могла бы произвести около 924 тыс. баррелей нефти. Нефтяное месторождение Эш-Шарара — крупнейшее в Ливии. За последние годы его работу несколько раз приостанавливали из-за забастовок и технических перебоев.
Возобновление перекачки устраняет непосредственное препятствие для поставок, но не саму уязвимость маршрута: доступ к нефтепроводу зависит от решений сил, отвечающих за охрану нефтяных объектов. В январе 2024 года действия протестующих полностью остановили поставки сырой нефти с Эш-Шарары в порт Эз-Завия, после чего Ливийская Национальная нефтяная корпорация объявила форс-мажор.
Для устойчивой работы маршрута необходимы не только технические меры, но и договоренности с вооруженными группировками и структурами охраны. В 2020 году возобновление добычи на Эш-Шараре связывали с соглашением об устранении препятствий и обеспечении безопасности, а командующих силами охраны нефтяных объектов с востока и запада Ливии привлекали к прямой работе с представителями Ливийской Национальной нефтяной корпорации.