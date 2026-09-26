СКР возбудил дело после падения людей с трибуны в московском парке развлечений
СКР возбудил дело после падения людей с трибуны в парке «Мастер Панин» в Москве
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту инцидента во 2-м Сетуньском проезде. «РИА Новости» сообщало, что в парке развлечений «Панин парк», расположенном по этому адресу, несколько человек упали с трибуны.
По предварительным данным СКР, два человека получили травмы. Точное количество пострадавших ведомство еще устанавливает. «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы пишет, что с трибун упали две девушки, одна из которых получила черепно-мозговую травму.
РЕН ТВ сообщал, что во время фестиваля «Вселенский карнавал огня» в парке обрушилась трибуна. Руководитель парка эту информацию отверг и заявил, что несколько пьяных зрителей упали, перелезая через ограду.
Ключевым доказательством в деле должна стать техническая экспертиза: она установит причины разрушения или повреждения конструкции. Следствие также проверит документы о том, кто и когда проводил осмотр трибуны и проводился ли он вообще; эти данные помогут отделить нарушение правил сборки и эксплуатации от производственного или конструкционного брака.
Эксплуатация аттракционов регулируется требованиями к техническому состоянию, порядку использования, периодичности проверок и сроку службы оборудования. Если экспертиза подтвердит нарушение этих правил со стороны организации-эксплуатанта, обвинительный приговор для ее сотрудников и собственников возможен; если же парк соблюдал инструкции, а причиной оказался заводской дефект или просчет конструкторов, состава преступления по статье 238 УК РФ в действиях его сотрудников не будет.