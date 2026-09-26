СКР возбудил дело после падения людей с трибуны в московском парке развлечений

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту инцидента во 2-м Сетуньском проезде. «РИА Новости» сообщало, что в парке развлечений «Панин парк», расположенном по этому адресу, несколько человек упали с трибуны.

По предварительным данным СКР, два человека получили травмы. Точное количество пострадавших ведомство еще устанавливает. «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы пишет, что с трибун упали две девушки, одна из которых получила черепно-мозговую травму.

РЕН ТВ сообщал, что во время фестиваля «Вселенский карнавал огня» в парке обрушилась трибуна. Руководитель парка эту информацию отверг и заявил, что несколько пьяных зрителей упали, перелезая через ограду.