«Парма» стартовала в новом сезоне с победы

В первом матче нового чемпионата Единой лиги ВТБ в Казани «Бетсити Парма» обыграла местный УНИКС, финалиста прошлого сезона. Встреча завершилась со счетом 88:97 (17:20, 25:28, 26:21, 20:28) в пользу гостей площадки. Лучшим игроком в составе команды из Перми стал 23-летний канадский новичок Джошуа Примо. Он набрал 22 очка, сделал один подбор, две передачи, один перехват с двумя потерями. Следующую игру «Парма» проведет в Перми против чемпиона страны ЦСКА.