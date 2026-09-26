В Башкирии произвели 25 тысяч тонн сахара из нового урожая свеклы

Два производителя сахара Башкирии — АО «Чишминский сахарный завод» (входит в группу «Таврос») и ООО «Раевсахар» (входит в группу «УК Стар Нафта») — к 23 сентября переработали 195 тыс. т свеклы урожая 2026 года. Объемы производства сахара достигли 25 тыс. т, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

В общей сложности с 18,5 тыс. га полей собрано 717 тыс. т свеклы. Лидером по валовому урожаю является Чишминский район, где собрано около 180 тыс. т свеклы. Урожайность составляет 387 ц/га.

К той же дате прошлого года в Башкирии было произведено 32,5 тыс. т белого сахара. Урожайность составляла 470 ц/га: с полей площадью 18,8 тыс. га было собрано 886 тыс. т корнеплодов.

Идэль Гумеров