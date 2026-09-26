ОДК-УМПО реорганизовано в АО

Один из крупнейших производителей авиационных двигателей России ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную производственную корпорацию «Ростеха») продолжит деятельность как АО. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.

Предприятие, действующее на базе созданного в 1930-е годы Уфимского моторостроительного завода, преобразовано из ОАО в ПАО в конце 2015 года. В августе 2017 года собрание акционеров добавило к аббревиатуре УМПО приставку ОДК, означающую принадлежность к госкорпорации.

30 июня нынешнего года акционеры ОДК-УМПО приняли решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию. Тогда же принят новый устав, подтверждающий реорганизацию в АО.

Идэль Гумеров