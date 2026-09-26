«Салават Юлаев» выиграл у московского «Динамо»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы в гостевом матче обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1.
В первом периоде единственную шайбу забросил уфимский нападающий Шелдон Ремпал с передач защитника Никиты Щербакова и форварда Александра Жаровского.
В начале второй двадцатиминутки защитник Сергей Варлов броском от синей линии увеличил преимущество (ассистент — Вячеслав Ефремов). Однако менее чем через минуту «динамовцы» отыграли один гол: первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге забросил Артем Бондарь (с передач Даниила Пыленкова и Михаила Меликова).
Последний гол в матче «юлаевцы» забили в пустые ворота: с передач Шелдона Ремпала и Никиты Зоркина забросил Девин Броссо.
Лучшим игроком матча игроки «Салавата Юлаева» выбрали защитника Сергея Варлова.
Выездная серия уфимцев продолжится матчем в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».