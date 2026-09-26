«Салават Юлаев» выиграл у московского «Динамо»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы в гостевом матче обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1.

В первом периоде единственную шайбу забросил уфимский нападающий Шелдон Ремпал с передач защитника Никиты Щербакова и форварда Александра Жаровского.

В начале второй двадцатиминутки защитник Сергей Варлов броском от синей линии увеличил преимущество (ассистент — Вячеслав Ефремов). Однако менее чем через минуту «динамовцы» отыграли один гол: первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге забросил Артем Бондарь (с передач Даниила Пыленкова и Михаила Меликова).

Последний гол в матче «юлаевцы» забили в пустые ворота: с передач Шелдона Ремпала и Никиты Зоркина забросил Девин Броссо.

Лучшим игроком матча игроки «Салавата Юлаева» выбрали защитника Сергея Варлова.

Выездная серия уфимцев продолжится матчем в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».

Идэль Гумеров