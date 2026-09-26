Лавров обвинил ЕС в попытке сорвать мирные переговоры по Украине
Лавров: ЕС делает все для срыва мирных переговоров по украинскому конфликту
Европейские страны мешают мирному урегулированию и срывают перспективы переговоров по российско-украинскому конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 81-й Генассамблее ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Heather Khalifa / AP
«Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру»,— сказал глава МИД России. При этом в прекращении конфликта, по его словам, заинтересованы многие, в том числе администрация президента США Дональда Трампа.
Сергей Лавров отметил, что западные страны стремятся нанести России «стратегическое поражение». «Но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны»,—добавил он.
За обвинением Лаврова стоит давнее расхождение в самом понимании мирного урегулирования. Еще в феврале 2025 года Москва заявляла, что прекратит боевые действия только тогда, когда переговоры дадут «твердый устойчивый результат», устраивающий Россию, и отвергала вариант «замирения сразу» с прекращением огня по линии соприкосновения без конкретных договоренностей. Среди условий назывались вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. В августе 2025 года Москва добавляла, что должны быть «устранены все первопричины кризиса» и учтены все законные озабоченности, поэтому идею размещения европейских военных на украинской территории считала противоречащей этим требованиям.
Позиции Запада при этом расходились между собой. В декабре 2025 года европейские лидеры предлагали встречу Украины, Европы и США для выработки совместного мирного предложения, которое будет представлено России. Администрация же Дональда Трампа, по словам источников американских СМИ в Белом доме, добивалась от Киева принятия сделки во многом на условиях России. Главным камнем преткновения оставались территории: британское правительство исходило из того, что все решения, касающиеся Украины, должна принимать сама Украина.