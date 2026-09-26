Лавров обвинил ЕС в попытке сорвать мирные переговоры по Украине

Европейские страны мешают мирному урегулированию и срывают перспективы переговоров по российско-украинскому конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 81-й Генассамблее ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Heather Khalifa / AP Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Heather Khalifa / AP

«Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру»,— сказал глава МИД России. При этом в прекращении конфликта, по его словам, заинтересованы многие, в том числе администрация президента США Дональда Трампа.

Сергей Лавров отметил, что западные страны стремятся нанести России «стратегическое поражение». «Но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны»,—добавил он.