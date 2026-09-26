Экспонаты двух пермских музеев представили в центре Санкт-Петербурга

На выставке «Сцена действия» в музейно-выставочном комплексе «Манеж» в Санкт-Петербурге представили экспонаты из пермских музеев. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, из коллекции Пермской художественной галереи в северную столицу были отправлены гравюра «Праздник цветов», «Натюрморт с тетеревами» Федора Невежина и плакат Юрия Пименова «Мы строим социализм». Часть экспонатов передал музей современного искусства «Пермм». Среди них — коллаж «В поисках моего отца» Натальи Резник, гравюра «Призрачная перспектива» Ивана Симонова и видеоарт группы Jagath о заброшенном болотном осушителе в Закамске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Музейно-выставочный комплекс «Манеж» — одно из крупнейших экспозиционных пространств в Санкт-Петербурге. Проект «Сцена действия» приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. В рамках выставки представлены 1 тыс. предметов из 98 музеев России. По завершении выставки пермские экспонаты вернутся в краевую столицу.