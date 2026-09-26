Жители Прикамья стали реже покупать антидепрессанты

С января по август текущего года жители Прикамья приобрели 228,9 тыс. упаковок антидепрессантов. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было куплено 249,4 упаковки препаратов. В денежном эквиваленте объем продаж этого сегмента медикаментов в регионе за восемь месяцев составил 201 млн руб., сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на данные DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации издания, средняя стоимость упаковки антидепрессантов выросла на 6% — с 828 до 878 руб. Пик продаж пришелся на январь и февраль — рост продажи препаратов тогда вырос на 46% и 58% соответственно. С марта спрос на антидепрессанты начал падать. Так, в апреле и мае падение составляло 19% и 21% соответственно, в июне — 13%, в июле и августе — по 22%.