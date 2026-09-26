«Амкар» выполнил задачу на сезон, выйдя в группу «Золото»

Футболисты «Амкар-Пермь» в Ессентуках обыграли ФК «Динамо-Ставрополь» в 11-м туре чемпионата Второй лиги А, группа «Серебро». Итог поединка 1:0. Первый тайм завершился без забитых голов. Во втором тайме единственный мяч в ворота хозяев поля забил после штрафного удара Эмиль Галлямов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Таким образом, за три тура до окончания осеннего этапа пермская команда сумела набрать сумму очков, которая обеспечила досрочный выход в группу «Золото» и повышение в классе. Задача на сезон выполнена.