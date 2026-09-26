Минприроды Прикамья: нового разлива нефти в реки Пыж и Мулянку не зафиксировано

Министерство природы, лесного хозяйства и экологии Пермского края не подтвердило информацию о повторном изливе нефтепродуктов в реки Пыж и Мулянку. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе организованной проверки были обследованы участки, на которых выполнялись работы по ликвидации ранее случившегося происшествия. Новых загрязнений и изливов обнаружено не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В ходе осмотра территорий зафиксировано вторичное загрязнение водных объектов от остатков нефтепродуктов на берегах, а также на растительности — нефтяная пленка. В министерстве уточнили, что вторичное загрязнение может возникать на участках достаточно долго. Тем не менее фоновые значения концентрации веществ на участках ликвидации близки в нормативным.

Напомним, летом в бассейнах рек Пыж и Мулянки произошел разлив нефтепродуктов. На реках больше месяца устанавливали боновые заграждения, собирали нефть нефтесборщиками, а волонтеры спасали пострадавших птиц. Вчера в соцсетях была опубликована информация о появлении в бассейнах рек нового нефтяного пятна. Сотрудниками краевого минприроды была организована проверка.