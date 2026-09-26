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Пожар начался в заброшенном здании около ТЦ «Оранжевое небо» в Томске

Пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании (пристройке) на ул. Нахимова, 8/1 в Томске, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь возгорания, как уточняет ТАСС, составляет около 300 кв. м. Пострадавших нет.

Здание находится рядом с торговым центром «Оранжевое небо». Представитель ведомства в разговоре с агентством назвал его «заброшенным, неэксплуатируемым». Угрозу распространения огня на прилегающие постройки он исключил.

Причины возгорания неизвестны. Пожар тушат 48 человек, использовано 14 единиц техники.

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