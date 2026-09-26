Два человека погибли при ударе беспилотника по кафе в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ударили вечером 25 сентября беспилотником по кафе «День-Ночь» в Аскании-Нова Херсонской области. Здание полностью разрушено. Под завалами нашли тела двух девушек 2004 и 2006 годов рождения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Еще два человека получили тяжелые ранения — мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения. Их доставили в больницу. В тот же вечер в Чаплинке беспилотник ударил по грузовику, перевозившему продукты. Погиб мужчина.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших»,— написал Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он пообещал оказать помощь семьям погибших.