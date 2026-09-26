Военнослужащие стран ОДКБ прибыли в Россию для совместных учений

Контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Россию для участия в плановых учениях, которые пройдут на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. В совместных с Россией маневрах будут задействованы военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Учения пройдут в три этапа: «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026», сообщила пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ. Цель «Взаимодействия-2026» — подготовка и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. «Поиск-2026» направлен на организацию и ведение разведки. Учение «Эшелон-2026» посвящено вопросам материально-технического обеспечения подразделений.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул, что учения плановые и не направлены против третьих стран. Их цель — повышение слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований, отметил он.