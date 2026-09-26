На Бали нашли тело пропавшего россиянина

Спасатели обнаружили тело 40-летнего россиянина Артема Г. у подножия скалы Танджунг-Мебулу на Бали. Мужчина пропал 23 сентября. Об этом сообщает BaliNews.

Последний раз Артем Г. выходил на связь утром 23 сентября — примерно за два часа до запланированного вылета в Россию. Недалеко от предполагаемого места исчезновения мужчины нашли мотоцикл и шлем.

Поисками руководила национальная спасательная служба Индонезии. В операции участвовали семь сотрудников поисково-спасательного управления. С помощью дрона было установлено точное местонахождение погибшего.

Тело мужчины обнаружили вблизи пляжа Ньянг-Ньянг. Эвакуация осложнялась приливом и особенностями местного рельефа с острыми камнями. Тело доставили в больницу для проведения экспертизы.