Ушел из жизни бывший архиерей Соликамской епархии

Утром 25 сентября в Москве на 77-м году жизни скончался архиепископ Зосима (в миру — Владимир Осипенко). Он возглавлял Соликамскую кафедру с 2016 по 2025 год, сообщает пресс-служба Соликамской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соликамская епархия Фото: Соликамская епархия

Владимир Осипенко родился 12 июля 1950 года в Казахстане. После окончания средней школы-интерната прошел срочную службу в армии, а затем избрал путь церковного служения, поступив в Московские духовные школы. Начало его пастырского делания связано с Дагестаном, где он был назначен штатным псаломщиком в церковь в честь Успения Божией Матери в Махачкале. В 2006 году владыка Зосима был возведен в сан архиепископа. В должности священноархимандрита Свято-Троицкого мужского монастыря в Соликамске он был утвержден в 2017 году. Архиепископ Зосима покинул этот пост в июле 2025 года.