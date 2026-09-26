Мир придержат до ноября

Дональд Трамп планирует возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2026 года. По данным Wall Street Journal, американский президент отказался от предложения Ирана о семидневном прекращении огня и допустил новые бомбардировки. План восстановления навигации через Ормуз Вашингтон получил от Тегерана 25 сентября через посредников в Катаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что семидневный период начнется с момента, когда США примут это предложение. Однако в ночь на 26 сентября американский президент в своих соцсетях снова опубликовал карту, на которой Ормуз назван проливом Трампа. Комментариями эту картинку он не сопроводил.

Решение по судоходству — это только часть сделки, поэтому конфликт вряд ли будет исчерпан в ближайшее время, считает руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Раванди Фадаи:

«Трамп очень много чего говорит.

Я бы не торопилась делать вывод, что после ноябрьских выборов обязательно возобновятся удары.

Не закрыты переговорные каналы. Тегеран фактически говорит: мы готовы восстановить нормальное судоходство, но открытие пролива должно быть частью взаимного процесса деэскалации. Иран готов к переговорам, но не как побежденный. Существует фундаментальное расхождение между Тегераном и Вашингтоном.

Американская логика в том, что давление нанесло Ирану очень серьезный экономический ущерб: морская блокада ограничивает иранский экспорт нефти. Так зачем останавливаться сейчас, если продолжение давления может заставить Тегеран согласиться на более жесткие условия? Мешают договоренностям три момента.

Первый — ядерная программа: позиции сторон остаются очень далекими, после войны уступить именно в этом процессе Ирану политически еще сложнее, чем раньше. Второй вопрос — это Ливан, который представляется Ирану всей системой сдерживания. И третий вопрос — Ормуз, по которому договориться проще, чем по ядерной программе, потому что существующее положение невыгодно практически никому».

По данным Reuters, 23 сентября через Ормузский пролив прошли около 60 торговых судов, 40 из них координировали действия с США для обеспечения безопасности. По подсчетам аналитиков рынка, танкеры перевезли рекордный суточный объем сырой нефти с начала июля — 22 млн баррелей. Это сравнимо с довоенными объемами. Однако до восстановления пропускной способности морского коридора еще далеко, отмечает эксперт Финансового университета Игорь Юшков:

«Для Трампа действительно логичнее все-таки активизировать боевые действия после выборов.

Это приведет, безусловно, к очередному росту цены на нефть. Но это не означает, что глава Белого дома завершит конфликт после активизации боевых действий. Мы видим, что Трамп использует фактор Ормузского пролива как инструмент воздействия на рынок нефти и газа.

Когда цены становятся слишком высокими, он начинает говорить о том, что мы ведем переговоры, мы уже близки к сделке, вообще все позитивно, и успокаивает рынок. А когда ему нужно поднять цены, он говорит о том, что США уничтожат Иран. Стратегически, я думаю, нестабильность Ближнего Востока Трампа абсолютно устраивает. Он говорит: хотите стабильные поставки — инвестируйте в Соединенные Штаты, покупайте у нас или у Гайаны, Венесуэлы.

Ближний Восток раньше был основным источником поставки нефти для Соединенных Штатов, и они были заинтересованы в его безопасности, а со временем он стал основным поставщиком нефти для уже Китая. СПГ из Катара тоже шел на китайский рынок. За 2026 год Китай лишился поставок нефти со скидкой, которые шли к нему из Венесуэлы. Из Ирана вообще нет нефти. Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты — все они уменьшили поставки.

Характер отношений монархий Персидского залива и Соединенных Штатов изменился с годами. Мы видим, что Соединенные Штаты сами становятся очень крупным экспортером. Я думаю, что Штатам невыгодно полностью разрешать проблему Ближнего Востока».

На фоне обсуждения семидневного плана 25 сентября цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже снизилась на 0,36% и немногим превышала $106. Фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 0,8% до почти $94 за баррель.

Юлия Савина