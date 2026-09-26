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СКР возбудил уголовное дело по факту гибели трех жителей Прикамья при пожаре

Следователь Пермского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Как сообщает пресс-служба СКР Пермского края, сегодня утром в одном из частных домов в деревне Алебастрово Пермского муниципального округа произошел пожар. При разборе завалов были обнаружены тела трех человек, их личности устанавливаются.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительной информации причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 4 часа 38 минут. На место происшествия были направлены силы и средства РСЧС в количестве 12 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 16 кв. м.