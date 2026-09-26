ВСУ атаковали ж/д инфраструктуру в Брянской области

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 сентября атаковали инфраструктурные объекты и жилые дома в Брянской области. Было повреждено железнодорожное полотно в Унечском районе. Под удар также попала железнодорожная станция в Клинцах. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Было приостановлено движение двух грузовых поездов Брянск — Унеча и Злынка — Брянск, а также отменен пригородный поезд сообщением Унеча — Почеп. Задерживаются два пассажирских поезда Москва — Новозыбков и Анапа — Минск.

В Клинцах поврежден локомотив грузового поезда. Сотрудники МЧС потушили возгорание. В Новозыбковском городском округе при ударе БПЛА была повреждена телевизионная вышка. В Брянске повреждены два частных дома, а также остекление и фасад многоквартирного дома. Никто не пострадал.