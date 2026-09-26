С ноября в Перми расширят зоны платных парковок

С 1 ноября в Перми планируют расширить четыре зоны муниципальных платных парковок. Речь идет о тарифных зонах №101, №201, №202 и №302. Размер платы во всех зонах составит 30 руб. в час. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на администрацию Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Платные места в зоне №101 появятся вдоль дорог на участках улиц Героев Хасана, Куйбышева и Комсомольского проспекта (от ул. Соловьева до ул. Чкалова); на улицах Чкалова и Коминтерна между улицами Куйбышева и Героев Хасана; на ул. Клары Цеткин от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта. Режим работы на этих участках будет ежедневным, с 09:00 до 19:00, кроме выходных и праздников.

Для нескольких внутризональных плоскостных парковок установят круглосуточный и ежедневный режим работы. Они будут включены в границах зоны №202. Это парковки на ул. Ленина, 68/2, вдоль ул. Попова; восточнее здания на ул. Пермской, 7, внутри трамвайного кольца «Разгуляй»; у дома на ул. Революции, 22, — вдоль ул. Революции от ул. 25-го Октября до ул. Максима Горького и между ул. Сибирской и ул. 25-го Октября; у дома на ул. Пушкина, 1, — вдоль ул. Клименко от ул. Луначарского до ул. Пушкина; вблизи зданий на ул. Попова, 21, 23, 25.

Парковка у зданий на ул. Чернышевского, 32, и ул. Героев Хасана, 9, 9а, 9б, войдет в зону №201. Перехватывающая парковка вдоль ул. Краснофлотской у зданий на ул. Куйбышева, 53а, и ул. Краснофлотской, 14а, войдет в зону №302.