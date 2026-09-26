В ЛНР за сутки из-за атак ВСУ погибли четыре человека

За прошедшие сутки над Луганской народной республикой (ЛНР) было сбито около 50 воздушных целей. В результате атак ВСУ погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения, заявил глава республики Леонид Пасечник.

В Троицком муниципальном округе была атакована легковушка, погибла семейная пара. На автодороге Новоайдар—Северодонецк БПЛА атаковал рейсовый автобус. Были ранены 17-летняя девочка и ее мама, погибла 74-летняя женщина.

В Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по молоковозу, погиб водитель. В Алчевске была атакована автомобильная стоянка, ранения получили 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, пострадала женщина.

В общей сложности были атакованы 12 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура, уточнил господин Пасечник.