Три человека погибли при ударах дронов по Запорожской области

Запорожская область подверглась массированной атаке вооруженных сил Украины в ночь на 26 сентября, заявил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, силы ПВО сбили более 600 беспилотников. Три человека погибли, еще трое пострадали.

В Пологовском муниципальном округе погибла женщина 1964 года рождения. В Васильевке — женщина 1990 года рождения. Вблизи села Ивановка при ударе погиб мужчина.

При ударе вблизи населенных пунктов Орловка и Бердянское пострадал мужчина 1994 года рождения. Раненые также есть в Новогорьевке и Васильевке. В Михайловском муниципальном округе БПЛА ударил по автомобилю скорой помощи. «Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь»,— добавил Евгений Балицкий.