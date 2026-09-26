Три человека погибли при ударах дронов по Запорожской области
Запорожская область подверглась массированной атаке вооруженных сил Украины в ночь на 26 сентября, заявил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, силы ПВО сбили более 600 беспилотников. Три человека погибли, еще трое пострадали.
В Пологовском муниципальном округе погибла женщина 1964 года рождения. В Васильевке — женщина 1990 года рождения. Вблизи села Ивановка при ударе погиб мужчина.
При ударе вблизи населенных пунктов Орловка и Бердянское пострадал мужчина 1994 года рождения. Раненые также есть в Новогорьевке и Васильевке. В Михайловском муниципальном округе БПЛА ударил по автомобилю скорой помощи. «Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь»,— добавил Евгений Балицкий.
Заявленное число перехваченных беспилотников само по себе не означает полной защиты жителей: несмотря на работу ПВО, удары привели к гибели людей и поразили автомобиль скорой помощи. Для гражданской безопасности это означает, что угрозе подвергаются не только стационарные объекты, но и транспорт, связанный с передвижением граждан и оказанием экстренной помощи.
Риск для экстренных служб уже проявлялся 10 сентября 2026 года: при атаке на машину скорой помощи в промзоне Энергодара пострадали два медработника. 11 марта 2026 года удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области привел к гибели двух мужчин; тогда сообщалось и об опасности повторных ударов в этом районе.
Последствия атак выходят за пределы непосредственного ущерба людям. 14 июня 2026 года повреждение нескольких ключевых энергообъектов ограничило подачу электричества в регионе, а 21 декабря 2025 года после падения беспилотников без света остались 10,6 тыс. жителей.