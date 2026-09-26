Михаил Швыдкой получил Эрмитажную премию

В Зимнем дворце Эрмитажа прошла церемония объявления лауреатов «Эрмитажной премии». Награды были удостоены спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и театральный режиссер Джанкарло дель Монако.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Джанкарло дель Монако «посвятил всю жизнь культуре» и за свои 60 лет творческой жизни поставил сотни произведений. «Это хорошо известный итальянский оперный режиссер... и мне приятно, что он выбрал нашу страну, выбрал сцену, наш ведущий театр»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).

Вторым премию получил господин Швыдкой. Получая награду, он поздравил господина дель Монако и подчеркнул, что российско-итальянские отношения в сфере культуры играют огромную роль. «Эту премию я воспринимаю как то, что я должен доказывать миру и продвигать в мир великую русскую культуру, культуру всех народов нашей страны, культуру мира для понимания того, что мы должны сделать этот мир лучше»,— добавил Михаил Швыдкой.

Эрмитажная премия учреждена оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем. Премия присуждается ежегодно с 2023 года двум знаковым деятелям культуры — одному гражданину России и одному иностранцу.