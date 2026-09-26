Глава СКР затребовал доклад о смерти мужчины в Бузулуке после оказания медпомощи

В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти мужчины в Бузулуке. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщалось в СМИ, мужчина скончался после продолжительного тяжелого заболевания. Его родственники считают, что к смерти могло привести ненадлежащее оказание медицинской помощи. В связи с этим они обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину.

По данному факту следственные органы СК России по Оренбургской области расследуют уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Зудерману представить в центральный аппарат ведомства доклад о ходе расследования и результатах проверки доводов, изложенных в обращении родственников.

Андрей Сазонов