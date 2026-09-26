В Турции задержали журналиста после сообщения об отставке министра
В Турции задержали журналиста Али Таракчи по обвинению в распространении ложной информации об отставке министра финансов Мехмета Шимшека. Поводом стало сообщение журналиста в соцсети Х: «В пятницу подаст в отставку очень важный министр». Об этом сообщает Karar.
Али Таракчи опубликовал сообщение 23 сентября. Он не указал имя министра. Местные СМИ предположили, что речь идет о министре финансов. Сам Мехмет Шимшек информацию опроверг.
Прокуратура Анкары инициировала расследование по статье о распространении вводящей в заблуждение информации. По месту жительства журналиста прошли обыски. Суд в Анкаре постановил, что публикация «нарушает национальную безопасность и общественный порядок», и потребовал удалить пост, а аккаунт журналиста — заблокировать.
В Турции норма о распространении вводящей в заблуждение информации позволяет властям связывать публикации в социальных сетях с нарушением общественного порядка и формированием у аудитории ложного восприятия. Такой подход выходит за рамки простой проверки достоверности сообщения и может повлечь за собой не только удаление материала, но и ограничение аккаунта.
Например, в мае 2023 года в Турции были задержаны пять человек после расследования публикаций о втором туре президентских выборов. Тогда сообщения называли манипулятивными и вводящими в заблуждение, а их распространение связывали с нарушением общественного порядка и формированием у аудитории ложного восприятия.