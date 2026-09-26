Саратовская область арендует 100 дорожных камер за 1,37 млрд рублей

ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» объявило аукцион на аренду 100 стационарных комплексов фотовидеофиксации с последующим выкупом. НМЦК — 1,368 млрд руб., срок — с апреля 2027-го по декабрь 2031 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Система включает 10 комплексов контроля перекрестков, 15 — пешеходных переходов и 75 — скоростного режима. Оплата почасовая, авансов нет; неработающие камеры не оплачиваются. По истечении срока оборудование переходит в собственность региона за символическую цену — от 6 тыс. до 30 тыс. руб. за единицу.

Участник обязан в течение 10 дней после подписания контракта смонтировать камеры на перекрестке Чапаева и Советская в Саратове и продемонстрировать интеграцию с системами «Паутина» и «ДОРИС Платформа». К торгам допускаются только компании с опытом исполнения контрактов на сумму от 273,8 млн руб. за три года.

Финансирование — из областного дорожного фонда. Субподряд для СМСП — 30%.

Никита Маркелов