В Москве 25 сентября стало самым холодным днем с начала осени

25 сентября стало самым холодным днем с начала осени в Москве. Максимальная температура за сутки составила +12,2°. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура 26 сентября в Москве ожидается на уровне от +15° до +17°. По Московской области — от +13° до +18°. «В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков»,— написал Михаил Леус в Telegram-канале.

Вечером 27 сентября прогнозируется небольшой дождь. Температура ночью составит от +7° до +9°. Днем — от +17° до +19°.