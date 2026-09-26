Челябинская область заняла 34-е место в РФ по уровню медианной зарплаты

Средняя медианная зарплата в Челябинской области во втором квартале 2026 года составила 65 254 рубля. По этому показателю регион занял 34-е место в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные РИА Рейтинг.

Лидером по уровню медианной зарплаты в России стал Чукотский Автономный округ — более 197 тыс. руб. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (более 155 тыс. руб.). В Магаданской области этот показатель составил более 153 тыс. руб. Еще семь регионов показали уровень медианной зарплаты более 100 тыс. руб.

Дмитрий Моргулес